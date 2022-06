Neuer Wohn- und Gewerbekomplex, zwei Tankstellen, eine stark befahrene Kreuzung - an der Stedinger Straße droht neues Chaos. FOTO: Alex/PHOTO Kommentar An Stedinger Straße droht neuer Brennpunkt für Verkehr Meinung – Michael Korn | 18.06.2022, 09:28 Uhr

In Delmenhorst haben an der Stedinger Straße Bauarbeiten für einen neuen Wohn- und Gewerbekomplex begonnen - direkt an einer stark befahrenen Kreuzung.