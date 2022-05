Trotz einiger Vorfälle zieht die Polizei ein positives Fazit nach den Einsätzen am Vatertag. FOTO: Frederik Grabbe Feiern in Delmenhorst und umzu Positives Polizei-Fazit trotz Attacken auf Beamte bei Vatertags-Partys Von Yannik Jessen | 27.05.2022, 12:20 Uhr

Der Vatertag verlief nach der Pandemie in diesem Jahr lange Zeit verhältnismäßig ruhig in Delmenhorst und umzu. Am Abend ist es laut Polizei jedoch zu größeren Auseinandersetzungen und Angriffen auf Beamte gekommen.