Herbstbelebung wirkt sich aus Arbeitslosenquote in Delmenhorst sinkt auf 10,2 Prozent Von Frederik Grabbe | 02.10.2023, 20:53 Uhr Nach dem Ferienende wurden vor allem junge Arbeitskräfte in Firmen untergebracht. Symbolfoto: Frederik Grabbe

Der Herbst wirkt sich auf den Arbeitsmarkt in Delmenhorst aus. Die Arbeitslosigkeit sinkt. Wer in der Region Arbeit sucht, für den stehen die Chancen gut, so die Agentur für Arbeit.