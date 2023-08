Die Arbeitslosigkeit in Delmenhorst ist im August gestiegen – trotz Ende der Sommerferien. Das teilt die Agentur für Arbeit in ihrem Monatsbericht mit. Den Angaben zufolge waren zuletzt 4107 Männer und Frauen ohne Job. Damit liegt die Arbeitslosenquote bei 10,7 Prozent. Im Juli lag die sie noch bei 10,3 Prozent (3980 Arbeitslose). Besonders im Vergleich mit dem August vor einem Jahr ist die Steigerung sehr deutlich: Damals lag die Quote bei 10,1 Prozent.

Sommerferien und Schulabschlüsse wirken sich aus

Ein Anstieg der Arbeitslosigkeit ist im Sommer ein Stück weit saisontypisch, teilt Katharina Schmauder, Sprecherin der Agentur für Arbeit Oldenburg-Wilhelmshaven, mit, weil sich die Sommerferien auswirken: Schülerinnen und Schüler melden sich nach ihrem Schulabschluss zunächst arbeitslos, ehe sie eine Ausbildung oder ein Studium starten. Sehr lange werden sie also nicht arbeitslos sein. Schmauder: „Darüber hinaus haben sich junge Frauen und Männer nach dem Ausbildungsabschluss bei uns registriert, die auf der Suche nach ihrer ersten Stelle als Fachkraft in ihrem Beruf sind.“

Chancen für junge Fachkräfte stehen gut

Ihren Angaben nach stehen die Chancen gut, dass das auch klappt: „In unserer Region gibt es viele Beschäftigungschancen, gerade für qualifizierte Fachleute.“ Etliche Neugesellinnen oder -gesellen hätten bereits ihren ersten Arbeitsvertrag für den Herbst in Aussicht.

Mehr Informationen: Die Lange in Niedersachsen und Bremen größer als Größer als Zeichen Die Arbeitslosenzahl ist in Niedersachsen im August leicht gestiegen. Insgesamt waren 260.767 Menschen arbeitslos gemeldet, gut 4800 mehr als im Vormonat, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag mitteilte. Die Arbeitslosenquote stieg von 5,8 auf 5,9 Prozent. Grund sei vor allem das Ende des Ausbildungsjahres und der Ferienbeginn im Juli. Viele Unter-25-Jährige hätten sich arbeitslos gemeldet. In Bremen ist die Arbeitslosigkeit im August leicht gestiegen. 40.364 Menschen waren als arbeitslos gemeldet, gut 600 mehr als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote stieg von 10,8 auf 11,0 Prozent. Ferienbeginn und Ende des Ausbildungsjahres sind Gründe.

Unterbeschäftigung bleibt hoch

Trotz dieses positiven Ausblicks ist 10,7 Prozent Arbeitslosigkeit natürlich ein Brett. In Niedersachsen liegt die Quote aktuell bei 5,9 Prozent, bundesweit bei 5,8 Prozent. Der Arbeitsmarkt in Delmenhorst ist strukturell ein anderer. Davon spricht unter anderem die Unterbeschäftigung: 5260 Menschen (+2 Prozent) waren im August unterbeschäftigt. Neben Arbeitslosen werden unter diesem Begriff auch Menschen gefasst, die zwar Arbeitslosengeld bekommen, aber zum Beispiel Jobcentermaßnahmen besuchen und damit nicht als arbeitslos zählen. Die Unterbeschäftigungsquote liegt laut Agentur aktuell bei 13,3 Prozent.

Junge Menschen haben im Landkreis Chancen auf Ausbildung

Für junge Menschen bestehen indes noch Chancen auf dem Ausbildungsmarkt, wie Schmauder hervorhebt: Seit Jahresanfang wurden in Delmenhorst knapp 300 Ausbildungsstellen gemeldet, von denen noch 109 zu besetzen sind. Aber: Deutlich mehr, 681, Ausbildungsbewerber haben sich bisher bei der Agentur insgesamt registriert. Schmauder weist darum auf Ausbildungsmöglichkeiten im Umfeld hin: Im Landkreis Oldenburg nämlich gibt es im aktuellen Berichtsjahr deutlich mehr Ausbildungsstellen als Bewerber: 763 gemeldete Stellen kommen auf 633 dort registrierte Bewerber.