Kontrollen an Syker Straße Autofahrer rast mit 121 km/h durch Delmenhorst Von Eyke Swarovsky | 28.08.2023, 15:52 Uhr Die Polizei hat an der Syker Straße in Delmenhorst Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Symbolfoto: imago images/vmd-images

Beamte der Polizei haben sich am Freitagabend für Geschwindigkeitskontrollen an der Syker Straße in Delmenhorst postiert – mit Erfolg.