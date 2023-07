Polizisten haben am Dienstag eine sturzbetrunkene Frau an der Weiterfahrt mit ihrem Auto gehindert. Symbolfoto: imago images / Wolfgang Maria Weber up-down up-down Zeugen verständigten Polizei Autofahrerin mit fast drei Promille in Delmenhorst gestoppt Von Eyke Swarovsky | 26.07.2023, 10:47 Uhr

Dank Hinweisen von aufmerksamen Zeugen konnte die Polizei am Dienstag eine sturzbetrunkene Frau in Delmenhorst daran hindern, wieder in ihr Auto zu steigen.