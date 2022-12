Car-Sharing hat es endlich fest nach Delmenhorst geschafft, mit einem QR Code am Auto können Interessierte sich informieren. Foto: Lea Borner up-down up-down Erstes Auto zum Teilen Autohaus Wührdemann und Ford verwirklichen Carsharing in Delmenhorst ohne Stadt Von Lea Borner | 09.12.2022, 15:59 Uhr

Das erste Auto zum Teilen steht jetzt am Delmenhorster Bahnhof bereit. In Kooperation mit der FHD hat das Ganderkeseer Autohaus die Stadt Delmenhorst einen Schritt in Richtung Zukunft gebracht. Und das ganz ohne Unterstützung der Stadtverwaltung.