„Let‘s talk about Sex, Habibi“ Thema Sex: Autor redet bei VHS Delmenhorst über Intimes in Nordafrika Von Kai Hasse | 09.10.2023, 08:51 Uhr Spiegel-Bestsellerautor und Journalist Mohamed Amjahid kommt am Donnerstag, 12. Oktober, von 19 bis 21.30 Uhr in die Volkshochschule Delmenhorst. Foto: Antoine Midant up-down up-down

Es geht um Sex, wenn am Dienstag der Autor Mohamed Amjahid in die VHS Delmenhorst kommt. Fragen darf man auch in einen Hut stecken.