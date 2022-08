Der pensionierte Polizist Axel Klitte will sich weiter in der Opferhilfe engagieren. FOTO: Lea Borner up-down up-down Hilfe für Opfer von Straftaten Axel Klitte will Weißer-Ring-Außenstelle in Delmenhorst wiederbeleben Von Lea Borner | 23.08.2022, 10:46 Uhr

Der pensionierte Polizist Axel Klitte ist in den Weißen Ring eingetreten, um sich weiterhin der Opferhilfe zu widmen. In Delmenhorst gibt es jedoch aktuell keine Außenstelle. Das will Klitte ändern - und sucht nach ehrenamtlichen Mitstreitern.