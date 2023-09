Petrus hat es im Spätsommer Anfang September mit Norddeutschland noch mal gut gemeint. Die ganze Woche über sind auch in Delmenhorst und dem Umland Temperaturen bis zu 30 Grad angesagt. Anstatt sich mit Herbstbekleidung auszustatten, interessieren sich viele Menschen plötzlich wieder für Freibäder und Badeseen. Während das Freibad Ganderkesee nur noch bis Sonntag, 10. September, Saison hat, gibt es in der Region alternativ auch einige Badestellen. Und zwar kostenlos.

So zählt der Silbersee in Stuhr zu einem der beliebtesten Badeseen im Delmenhorster Umland. Dort gibt es einen zweigeteilten Badestrand, einen Nichtschwimmerbereich und ein gepflegtes Beachvolleyballfeld. Zudem sind ein Imbiss sowie sanitäre Einrichtungen vor Ort. In den Sommermonaten überwacht die DLRG den See.

DLRG noch bis Mitte September am Silbersee

Auf Nachfrage der Redaktion erklärten die Lebensretter, dass die offizielle Saison in diesem Jahr am Samstag, 16. September, endet. Bis zum 30. September liegt zwar noch die Schwimmkette im Wasser, allerdings gibt es dann keine Badeaufsicht mehr. Wer die absolute Ruhe sucht, sollte bedenken, dass der Silbersee direkt an der A1 liegt.

Saisonverlängerung am Sielingsee möglich – mit einer Ausnahme

Deutlich ruhiger gelegen ist der Hohenbökener See am Rande von Bookholzberg, der von vielen auch Sielingsee genannt wird. Es gibt unter anderem einen Steg, einen Sandstrand und ein Toilettenhäuschen. Hinter den Bojen beginnt der Bereich für Angler. Der Zugang ist nur zu Fuß oder mit dem Fahrrad möglich.

Der weitestgehend naturbelassene Badesee wird ebenfalls von der DLRG überwacht. Wie die Ortsgruppe Ganderkesee mitteilt, wird man je nach Wetterlage noch bis Ende September dort vertreten sein. Offizielles Saisonende ist aber der 16. September. Am 17. und 18. September, wenn der Herbstmarkt in Ganderkesee ansteht, kann die DLRG auch bei einer Saisonverlängerung keinen Wachdienst anbieten. Dann werden alle personellen Kapazitäten für das Angebot auf dem Markt benötigt.

Sodenmattsee liegt vor den Toren Delmenhorsts

Gut erreichbar aus Delmenhorst ist außerdem der Sodenmattsee in Bremen-Huchting, der nur wenige Kilometer hinter der Stadtgrenze liegt. An einer Badebucht am westlichen Ufer gibt es einen grobkörnigen Sandstrand. Im Wasser zudem einen separierten Nichtschwimmerbereich. Die umliegenden Grünanlagen bieten Schattenplätze zum Erholen. Gegrillt werden darf auf einem Grillplatz am östlichen Ufer des Gewässers. Die Bremer DRLG überwacht den See noch bis zum 15. September.