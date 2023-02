Das nördliche Bahnhofvordach wird im März abgerissen, ein neues Vordach ist nicht geplant. Foto: Sofia Tonke up-down up-down Abriss der Bahnhofsvordächer startet Weberstraße in Delmenhorst wird wegen Bauarbeiten voll gesperrt Von Sophia Tonke | 15.02.2023, 21:25 Uhr

Das nördliche Bahnhofsvordach an der Weberstraße in Delmenhorst wird in Kürze abgerissen, weil künftig bauliche Mängel erwartet werden. Das Dach auf der Südseite soll dieses Jahr noch folgen.