Auch für Radfahrer und Fußgänger Bahnübergang Dwoberger Straße in Delmenhorst zwei Tage komplett gesperrt Von Melanie Hohmann | 01.09.2023, 11:24 Uhr Wegen Gleisbauarbeiten ist der Bahnübergang Dwoberger Straße zwei Tage gesperrt. Symbolfoto: Sebastian Kahnert / dpa

Am Bahnübergang Dwoberger Straße stehen zweitägige Gleisbauarbeiten an. Weder Autofahrer noch Radfahrer oder Fußgänger kommen durch. So ist der Bereich zu umfahren.