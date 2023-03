Plötzlich ist ein Bauzaun da: Über diesen mutmaßlich zum ehemaligen Supermarkt an der Thüringer Straße (links) gehörenden Grundstücksstreifen kamen die Bewohner bislang zu ihrem Haus (rechts). Foto: Michael Korn up-down up-down Hilferuf von Anwohnern Baustelle in Delmenhorst versperrt plötzlich Hauseingänge Von Michael Korn | 02.03.2023, 17:43 Uhr

An der Thüringer Straße wird ein ehemaliger Supermarkt abgerissen und ein Bauzaun versperrt Anwohnern nun den Zugang zu ihren Häusern. Diese wandten sich in ihrer Not an die Stadt. Das sagt das Rathaus zu der Posse.