Protestiert gegen die hohen Energiekosten: Christian Brück, Inhaber von Bäcker Becker in Delmenhorst Protestaktion wegen steigender Energiekosten Bei Bäcker Becker in Delmenhorst bleibt morgen das Licht aus Von Lea Borner | 23.08.2022, 15:15 Uhr

Bäckermeister Christian Brück lässt morgen in seiner Bäckerei das Licht ausgeschaltet. Er protestiert gegen die steigenden Energiekosten, die so manche Bäckerei in den Ruin treiben könnte.