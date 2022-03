Hinterm Zaun beginnt der geschützte Raum: Die Sporthalle am Stubbenweg ist derzeit für Unbefugte nicht zugänglich. Die dort untergebrachten Flüchtlinge dagegen können das Gelände jederzeit verlassen. FOTO: Thomas Breuer Sozialarbeit nicht nur in der Sporthalle Bei Integration von Ukrainern leistet Delmenhorst einen Kraftakt Von Thomas Breuer | 22.03.2022, 18:22 Uhr

Geflüchtete aus der Ukraine, die Delmenhorst zugewiesen werden, landen im Regelfall zuerst in der Sporthalle am Stubbenweg. Dort wird mit vereinten Kräften versucht, ihnen die Integration zu erleichtern. Erstaunlich viele Akteure ziehen dabei an einem Strang.