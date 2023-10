Ordnungs- und Veterinäramt im Einsatz Beißerei unter Hunden in Delmenhorst endet tödlich Von Eyke Swarovsky | 11.10.2023, 17:04 Uhr Der Fachdienst Veterinär- und Ordnungswesen der Stadt Delmenhorst ist am Mittwoch zu einer Beißerei zwischen mehreren Hunden ausgerückt. Symbolfoto: imago images / STPP up-down up-down

In Delmenhorst sind am Mittwoch mehrere Hunde auf einem Grundstück aufeinander losgegangen. Das Ordnungsamt rückte an. Ein Hund erlag seinen Verletzungen.