Man sollte ein Herz haben für Eskalationen. Findet wohl Flavia Coste, die „Nein zum Geld!“ geschrieben hat – das Stück, das am Montag, 9. Oktober, ab 20 Uhr im Kleinen Haus in Delmenhorst auf die Bühne kommt. Coste schafft die Theater-Eskalation bereits, da ist das Stück noch keine zehn Minuten alt, so hält es die Konzert- und Theaterdirektion des Hauses fest. Und wieder heraus aus dem Drama kommen die Zuschauer nicht.

Ein wahrer Held

Flavia Costes rabenschwarze Komödie (gespielt von Pascal Breuer, Dorkas Kiefer, Kathrin Ackermann und Sebastian Goder unter der Regie von René Heinersdorff) besticht, schreibt die Theaterdirektion, durch witzige Dialoge, unerwartete Volten und moralische Fallstricke. Das Drama beginnt hiermit: Richard hat 162 Millionen im Lotto gewonnen, will aber heldenhaft verzichten, da zu viel Geld bekanntlich den Charakter verdirbt. Bei einem Abendessen sollen ihm seine Frau, seine Mutter und sein bester Freund zu seiner Charakterstärke gratulieren – doch die finden seinen erklärten Verzicht nicht witzig.

Wieviel Geld braucht es zum Mord?

Und eine bohrende Frage steht unausgesprochen im Raum: Wann wären Sie bereit zu morden? Wenn der Ehemann, Sohn oder beste Freund einen Lottogewinnschein mit einer dreistelligen Millionensumme schreddern will beispielsweise? Kann man einander ja mal fragen. Oder ins Theater gehen.

Tickets und Informationen gibt es auf der Internetseite des Kleinen Hauses, unter Tel. 04221 16565 während der Öffnungszeiten (montags bis freitags von 9 bis 13 Uhr sowie montags und donnerstags von 15 bis 17 Uhr) und an der Abendkasse ab 19 Uhr.