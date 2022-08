Bernd Althusmann (rechts), niedersächsischer CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl, warb auch für den Delmenhorster Bewerber Jürgen Waßer. FOTO: Thomas Breuer up-down up-down Wahlkampfauftritt auf Marktplatz Bernd Althusmann (CDU) kritisiert in Delmenhorst die Gasumlage Von Thomas Breuer | 15.08.2022, 20:15 Uhr

Im Vorfeld der Landtagswahl am 9. Oktober gibt sich die Polit-Prominenz auch in Delmenhorst die Klinke in die Hand. Bernd Althusmann, Spitzenkandidat der CDU Niedersachsen, sprach jetzt auf dem Delmenhorster Marktplatz - vor nur wenigen Zuhörern.