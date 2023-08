So etwas erlebt man nicht alle Tage. Der Delmenhorster Gerd Hünniger traute seinen Augen nicht, als sich vor seinem Grundstück an der Almutstraße eine Schildkröte unter einem Auto versteckte. Der 79-Jährige hat das Reptil vorübergehend bei sich aufgenommen und hofft nun, dass sich der Besitzer bei ihm meldet. Bei dem Tier handelt es sich möglicherweise um eine vom Aussterben bedrohte Art. Doch dazu später mehr.

Der Delmenhorster Gerd Hünniger hat die Schildkröte bei sich aufgenommen. Foto: Jonas Altwein Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Nachbarin entdeckt Schildkröte beim Gassigehen

Die ganze Geschichte begann am Dienstagmittag, 22. August. Als gegen 12 Uhr eine Dame aus der Nachbarschaft mit ihrem Hund Gassi ging, machte sie eine ungewöhnliche Entdeckung. Am Straßenrand habe eine Schildkröte gelegen, berichtete sie Hünniger und seiner Lebensgefährtin Christiane Krafft. Die Frau sei nicht mehr so gut zu Fuß, erklärt der Delmenhorster. Also machte sich das Paar selbst auf die Suche vor der eigenen Haustür – ohne Erfolg.

Ein paar Stunden später wurde Hünniger dann bei der Gartenarbeit von einem jungen Mann angesprochen, der mit dem Auto in der Almutstraße unterwegs war. „Der hat mich gefragt, ob ich eine Schildkröte vermisse. Nein, aber davon haben wir auch schon gehört, habe ich ihm gesagt“, so der Rentner. Der Mann führte den Anwohner zu der Stelle wenige Meter vor seiner Grundstückseinfahrt. Und tatsächlich: Dort lag sie unter der Motorhaube eines Autos – die Schildkröte.

Der Panzerumfang des Tieres misst circa 25 Zentimeter. Foto: Jonas Altwein Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Behutsam nahm sich Hünniger des Reptils an und brachte es in einer Plastikwanne in seinem Garten unter. Damit das kräftige Tier mit einer Panzerlänge von rund 25 Zentimetern nicht ausbüchst, beschwerte der Delmenhorster ein darüber gelegtes Gitter noch mit Steinen. „Die Schildkröte hat ganz schön Kraft“, teilt Hünniger mit.

Polizei und Tierheim Bergedorf können nicht weiterhelfen

Doch wohin nun mit dem tierischen Gast? Hünniger wendete sich umgehend an die Polizei in Delmenhorst. Dort sei ihm mitgeteilt worden, er möge sich bitte beim Tierheim Bergedorf melden. Auch dort wurde der Schildkröten-Finder jedoch abgewiesen. Aus Artenschutzgründen könne man das Tier nicht aufnehmen, hätte man ihm dort entgegnet. Hünnigers nächste Anlaufstelle: Das Veterinäramt der Stadt Delmenhorst. Hier verwies man schließlich an die Wildtierauffangstation im gut 50 Kilometer entfernten Rastede.

Auffangstation in Rastede geht von seltener Schildkröten-Art aus

Und in der Tat: Hier wäre das gepanzerte Reptil an der richtigen Adresse. Nach Ansicht der Bilder zeigten sich die Tierschützer nördlich von Oldenburg etwas überrascht. Es komme zwar ab und an vor, dass dort Schildkröten abgegeben werden. Die Größe dieses Exemplars sei jedoch ungewöhnlich. In Rastede geht man davon aus, dass es sich bei dem Tier um eine Chinesische Streifenschildkröte handelt. Die ist in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet sogar vom Aussterben bedroht.

Das auffällige Muster des Panzers lässt vermuten, dass es sich um eine Chinesische Streifenschildkröte handelt. Foto: Jonas Altwein Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Aktuell muss das Fundtier aber zumindest vorübergehend noch mit der improvisierten Unterkunft an der Delmenhorster Almutstraße vorliebnehmen. Am Mittwoch, 23. August, hatten Hünniger und Krafft keine Möglichkeit, die offenbar entlaufene Schildkröte Richtung Auffangstation zu transportieren. Das Paar hofft nun, dass sich zeitnah der oder die Besitzer bei ihnen melden. „Sonst werde ich die Schildkröte nach Rastede bringen“, so Hünninger. Erreichbar sind die Delmenhorster unter Telefon (04221) 64465.