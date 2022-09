Krimi-Autor Marc Raabe liest am Donnerstag, 22. September, in der Delmenhorster Stadtbücherei. Foto: Gerald von Foris up-down up-down In der Stadtbücherei Bestseller-Autor Marc Raabe liest in Delmenhorst aus neuem Krimi Von Bettina Dogs-Prößler | 21.09.2022, 11:15 Uhr

Beim nächsten Delmenhorster „Crime with Wine“-Abend am 22. September liest Krimi-Autor Marc Raabe aus seinem neuesten Roman. Beginn ist um 19.30 Uhr in der Stadtbücherei.