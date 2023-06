Die Polizei konnte den Mann im Ruselerweg schnappen. Symbolfoto: Imago Images/Rico Thumser up-down up-down 2,01 Promille Betrunkener Autofahrer baut in Delmenhorst gleich mehrere Unfälle Von Florian Mielke | 24.06.2023, 10:29 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag kollidierte ein Betrunkener mit seinem Wagen an zwei Stellen in Delmenhorst mit geparkten Autos – mit einem gleich mehrfach.