Ein Porschefahrer hat am Sonntag einen Unfall mit drei weiteren Autos verursacht. Foto: Symbolbild: Imago/Marius Bulling up-down up-down Verkehrsunfall in Delmenhorst Betrunkener Porschefahrer verursacht Karambolage und flieht Von Bettina Dogs-Prößler | 19.09.2022, 10:41 Uhr

Ein stark betrunkener Porschefahrer hat am Sonntag drei Autos auf der Bremer Straße in Delmenhorst zusammengeschoben und ist dann geflüchtet. Die Polizei erwischte ihn in Bremen.