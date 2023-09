Haft oder Bewährung Bundesgerichtshof entscheidet über Delmenhorster Unternehmer Von Ole Rosenbohm | 25.09.2023, 15:31 Uhr Über einen Fall aus Delmenhorst wird nun der Bundesgerichtshof entscheiden. Foto: Arnulf Hettrich up-down up-down

Das Landgericht Oldenburg hatte die beiden Männer wegen Steuerhinterziehung in Millionenhöhe gerade noch zu Bewährungsstrafen verurteilt. Die Staatsanwaltschaft will das nicht hinnehmen und ging in Revision.