Das sind die Fotos der Schulabschlussklassen 2023 in Delmenhorst und Ganderkesee | 05.07.2023 Von Florian Mielke Sebastian Hanke Das Delmenhorster Kreisblatt zeigt die Abschlussklassen 2023 aus Delmenhorst und Ganderkesee in einer Fotostrecke - hier die Tutandengruppe (Sport) von Herrn Stefanovic am Max-Planck-Gymnasium.

Auch in diesem Jahr haben wieder viele Jugendliche und junge Erwachsene in Delmenhorst und Ganderkesee einen Schulabschluss in der Tasche. Hier gibt es die Bilder der Abschlussklassen zum Herunterladen in voller Qualität.