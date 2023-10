Sie ist endlich da, die neue Bimmelbahn, die die Innenstadt künftig nicht nur in der Vorweihnachtszeit beleben soll. Rot und weiß kommt sie daher, die, so lautet der offizielle Name, „E-Wegebahn“. Sie ist Eigentum der Stadt, fährt voll elektrisch, ist knapp 13 Meter lang, bietet 30 Sitzplätze für Fahrgäste und einen Rollstuhlplatz und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 25 Kilometern pro Stunde.

Klimamusterstadt im Blick

Bei der Vorstellung der Bahn stellte Ralf Hots-Thomas, Stabsstellenleiter Wirtschaft und Geschäftsführer der Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft (dwfg), den Klimaaspekt der Bahn heraus. „Das passt einfach zu einer Klimamusterstadt“, sagte er. 100 Kilometer kann die Bahn mit einer Ladung fahren. Mit der Ankunft kann nun eine seit 1977 bestehende Tradition in Delmenhorst fortgeführt werden. Für unzählige Kinder gehört eine Fahrt in der Adventszeit seit Ende der siebziger Jahre fest zum Programm. Die neue Bahn soll aber nicht nur vor Weihnachten fahren.

Noch rechtliche Fragen offen

Zu früh freuen sollten sich Kinder jetzt allerdings nicht. Denn ob die neue Bahn bereits während des diesjährigen Weihnachtsmarktes regelmäßig fährt, ist noch offen und eher nicht wahrscheinlich. „Wir sind jetzt dabei, letzte Fragen zu klären“, sagte Hots-Thomas. Im Dialog mit der Stadt lote man Details aus. Es gehe unter anderem um die Zulassung, die Versicherung – und auch die Frage, welcher Führerschein nötig ist, um die Bahn fahren zu können. „Das hat der TÜV offengelassen. Wir klären das jetzt“, sagte der dwfg-Geschäfstführer.

„Rasende Berta“ steht parat

Damit weder Kinder noch die Kaufleute der Innenstadt, die ebenfalls Hoffnungen in den Betrieb der Bahn setzen, enttäuscht sind, hat die dwfg laut Hots-Thomas die alte Bahn, die im vergangenen Jahr während des Weihnachtsmarktes fuhr, reserviert. Für diese Bahn stünden auch bereits zwei Fahrer zur Verfügung. Die Kosten für Anmietung der alten Bahn gibt Hots-Thomas mit 5000 bis 6000 Euro an.

Geld kommt zu 90 Prozent aus Fördertopf

Die neue E-Wegebahn – Modell Landauer EnJOY E15/30 – kostet in der Anschaffung rund 214.000 Euro. 90 Prozent der Summe kommen aus einem Fördertopf, der als Reaktion der EU auf die Corona-Pandemie eingerichtet worden ist. Stichwort Sofortprogramm „Perspektive Innenstadt“. Knapp 21.000 Euro zahlt die Stadt als Eigenanteil. Hots-Thomas dankte dem Rat der Stadt für die politische Entscheidung, er dankte aber auch seinem Team, das unter einem enormen Zeitdruck an dem Projekt gearbeitet habe. Für Stadtbaurätin Bianca Urban ist die Bahn „ein dauerhaftes Projekt zur Belebung der Innenstadt“.

Freuen sich über die Ankunft der neuen E-Wegebahn (v.li.): Connor Hoffmann, Eduard Ruppel, Ralf Hots-Thomas und Lisa Jansen von der dwfg.

Die Bahn könne vielleicht zum Lichterfest am dritten Advent für eine Probefahrt erstmals durch die Innenstadt fahren, hofft Hots-Thomas, für das neue Jahr seien dann noch ganz andere Nutzungsmöglichkeiten geplant. Touren durch die Graft, eine Tour vorbei an Denkmälern, eine Stadtführung per Bahn, eine Nordwolle-Tour, Fahrten zum Kartoffelfest oder zum Kramermarkt: all das soll jetzt erarbeitet werden.

Wie soll die neue Bahn heißen?

Und einen Namen, den soll die Bahn auch bekommen. Die alte Bahn fuhr unter dem Namen „Rasende Berta“. „Wir werden einen Anruf über soziale Medien starten und Delmenhorster um Vorschläge bitten“, sagte Hots-Thomas. Am Prozedere arbeite die dwfg gerade. Ebenso gearbeitet werde an den künftigen Streckenverläufen. Die Bahn hat mit rund 15 Metern einen größeren Wendekreis als ihre Vorgänger, ein Wenden in der Fußgängerzone ist nicht möglich.