Archivfoto: Florian Mielke Nach wiederholten Unfällen Errichtung eines Blitzers an Autobahnauffahrt Deichhorst wird geprüft Von Florian Mielke | 07.11.2022, 16:00 Uhr

An der Auffahrt zur A28 an der B213 in Delmenhorst-Deichhorst kam es in den vergangenen Jahren häufig zu schweren Unfällen. Nun tut sich etwas zur Prävention.