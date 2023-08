Es soll ein buntes Ausrufezeichen sein für die Artenvielfalt: An der Stedinger Straße in Delmenhorst ist seit Mai ein kleines Paradies für Bienen und Insekten herangewachsen. Da, wo früher einmal die zu Ruinen verkommenen, acht Stockwerke hohen Wohntürme Am Wollepark 1 bis 5 standen, ist heute, Jahre nach dem Abriss, eine grüne Freifläche geworden. Ein Teil davon, rund 1300 Quadratmeter, ist jetzt eine bunte Blühwiese. Sonnenblumen, Perserklee, Roter Mohn und weitere Gewächse stehen dort stattlich hoch – sogar Studentenblumen wachsen hier. Wenngleich sich zum Jahresanfang Pläne des Bauvereins für ein Studentenheim auf der Wiese erst einmal zerschlagen hatten.

Hegering setzt auf bewährte Pflanzenmischung

Die Pflanzen gehören einer bewährten Samenmischung an, die der Hegering Delmenhorst bei seinen verschiedenen Blühwiesenprojekten aussät. „Wer genau hinsieht, erkennt Bienen und Falter, die von Pflanze zu Pflanze fliegen“, freut sich Detlef Riedel vom Hegering Delmenhorst, während nebenan auf der Stedinger Straße der Autoverkehr vorbeizieht. Die Jägerschaft hat sich zusammen mit der Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft (dwfg) und der Stabsstelle Liegenschaften der Stadt für die Blühwiese starkgemacht. In vorherigen Jahren hatte der Hegering seine Samenmischung auf Flächen am Gewerbepark GUT an der Stickgraser Allee ausgesät. Doch seitdem klar war, dass der Oldenburger Energiekonzern EWE im GUT ab Juli 2023 sein neues Bürogebäude baut, stand die Fläche nicht mehr zur Verfügung. Der Hegering sprach die dwfg an, die wiederum mit der Stabsstelle Liegenschaften auf die Abbruchfläche an der Stedinger Straße kam.

Plegeleichter Samenmix

„Der Boden ist hier sehr karg“, bemerkt Riedel. Weil die ausgesäten Pflanzen aber sehr pflegeleicht seien und der Sommer bisher recht nass war, konnten sie gut wachsen. „Wir wollen zeigen, dass sich jeder Hausgarten für diese Pflanzen anbietet“, wirbt Riedel um Nachahmer. In Sachen Aufwand kann er schon einmal Entwarnung geben. „Diese Pflanzen brauchen weniger Feuchtigkeit als normaler Rasen.“

Optischer Blickpunkt neben verfallenden Wohntürmen

Auf insgesamt fünf Hektar verteilt hat der Hegering im Stadtgebiet solche Blühflächen angelegt, sagt Sylke Boers-Stoffels, Hegeringleiterin. In Städten, wo es sonst oft nur Beton gebe, sei dies besonders wertvoll. Und wenn man sich das Umfeld der Blühwiese anschaut, ist sie auch eine optische Aufwertung: Nebenan stehen die verfallenden Blöcke Am Wollepark 11 bis 12. Seit der Räumung 2017 versucht die Stadt die Wohntürme zwecks Abriss zu kaufen, was wegen der zersplitterten Eigentümerstruktur schwierig ist. Einen neuen Stand gebe es hier noch nicht, sagt Julika Holz von der Stabsstelle Liegenschaften.

Bauleitplanung erst kommenden Sommer abgeschlossen

Dafür aber kann sie aber zusichern, dass im kommenden Jahr die Wiese an der Stedinger Straße wieder für die Blühflächen frei stehen wird: Frühestens im Sommer 2024 sei die Bauleitplanung für den sogenannten Wonnepark abgeschlossen. Dann soll die Fläche mit einer Mischung aus Wohnungen, Gastronomien, Gewerbebauten, einer Kita und anderen Nutzungen bebaut werden. So hat es ein Interessenbekundungsverfahren der Stadt Delmenhorst ergeben. Und danach müsse ja erst noch die Baugenehmigung gestellt werden, so Holz.

Es wird also noch ein wenig Zeit ins Land gehen, bis die Fläche bebaut ist. Zumindest in dieser Zeit haben die Bienen und Falter die Wiese noch für sich.