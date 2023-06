Ein ganzes Theater war als Ort der Debatte gebucht– die Ränge jedoch blieben leer: Die Stadt hat die Schulentwicklung in Delmenhorst von der Tagesordnung genommen. Damit kommt es auch beim Schulumbau zu Verzögerungen. Foto: Frederik Grabbe up-down up-down Verzögerung bis September Schleppende Schulentwicklung: Stadt Delmenhorst würde Schuldfrage gerne hinter sich lassen Von Frederik Grabbe | 22.06.2023, 06:25 Uhr

Wie kann es sein, dass die Schulentwicklungsplanung in Delmenhorst bislang so ruckelig verlief? Landesamt und Stadt stehen schließlich bereits lange in Kontakt. Der Erste Stadtrat Markus Pragal will das „Schwarze-Peter-Spiel“ jetzt beenden.