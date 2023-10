Soll es der schönste Tag im Leben werden – so heißt es ja bekanntlich über die Hochzeit –, verlangt die Planung großes Engagement. Paare, die damit überfordert sind oder sich ob der schier endlosen Möglichkeiten orientieren wollen, sind am Sonntag, 5. November, in Delmenhorst richtig. Dann findet im Commedia auf dem Nordwolle-Gelände von 10 bis 17 Uhr die zweite Ausgabe der Hochzeitsmesse „Braut im Glück“ statt.

Braut und Bräutigam im Fokus

Glücklich soll vor Ort allerdings nicht nur die Braut, sondern auch der Bräutigam gemacht werden. Denn der steht ebenso im Mittelpunkt und bringt sich laut den Veranstaltern Björn und Sara Terveen immer stärker ein. Und so sind beide angehenden Ehepartner willkommen.

Das bietet die Messe

Gemeinsam informieren können sich Braut und Bräutigam vor Ort unter anderem über Kleid und Anzug, Frisur und Make-up, Eheringe, Musik, Dekoration oder die passende Verpflegung am großen Tag. Zu all diesen Bereichen gibt es Aussteller. „Der direkte Kontakt ist immer der Beste“, sagt Björn Terveen. Er betreibt zusammen mit seiner Frau seit einigen Jahren ein Geschäft für Brautmoden und Maßanzüge in Bruchhausen-Vilsen und wirbt für seine Messe: „Die selektierten Aussteller haben alle etwas gemeinsam: einen hohen Qualitätsstandard, Individualität und viel Leidenschaft für ihre Arbeit, durch die sie sich klar von der Masse abheben.“

Wer den Bund fürs Leben eingeht, will die Feier gerade heutzutage auch gebührlich festhalten. Auf der Nordwolle werden laut Ankündigung „die angesagtesten Fotografen im Raum Bremen“ erwartet. Im Angebot: durch Lookbooks stöbern sowie die Fotografen und deren Repertoire besser kennenlernen. Auch Videografen sind vor Ort. Dazu werden zahlreiche Hochzeitsaktivitäten wie Fotoboxen, ein Kaffeemobil und ein „Weddingphone“, auf dem die Gäste dem Paar Nachrichten hinterlassen können, vorgestellt.