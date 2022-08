Auch die Atzen treten bei den Brinkumer 3 Days auf. FOTO: dpa / Fredrik von Erichsen up-down up-down „Die Atzen“ als Top-Act Brinkumer 3 Days sind zurück: Feiern und dabei Gutes tun Von Fabian Pieper | 16.08.2022, 07:45 Uhr

In Brinkum wird wieder groß gefeiert: Top Act bei den Brinkumer 3 Days, die am Freitag, Samstag und Sonntag, 26., 27. und 28. August, stattfinden, sind „Die Atzen“. Der Erlös geht an einen guten Zweck.