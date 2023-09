Am frühen Samstagmorgen ist es gegen 2.30 Uhr vor einer Lokalität an der Wittekindstraße zu einer Schlägerei gekommen, bei der eine Person gefährliche Verletzungen erlitten hat. Das teilte die Polizei mit. Demnach haben drei bisher unbekannte Täter mehrfach auf einen 37-jährigen Delmenhorster eingeschlagen. Dabei erlitt er mehrere stark blutende, oberflächliche Verletzungen und musste in einem Rettungswagen behandelt werden. Die Täter konnten den Angaben zufolge noch vor dem Eintreffen der Polizei flüchten.