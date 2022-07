Eine Waldelfe, die mit schwebenden Glaskugeln tanzt: Die Delmenhorster Burginsel wurde am Wochenende zu einem Ort der Träume. FOTO: Rolf Tobis up-down up-down Hunderte Besucher in Delmenhorst Burginselträume tauchen Graft in ein Meer aus Lichtern Von Frederik Grabbe | 23.07.2022, 18:45 Uhr

Nach langer Corona-Pause sind die Burginselträume nach Delmenhorst zurückgekehrt. Hunderte Besucher nahmen am Freitag das Angebot dankbar an - und haben am Samstagabend noch eine letzte Gelegenheit für einen Besuch.