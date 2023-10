Da staunen die Kunden nicht schlecht: Bei C&A gibt es nur noch Gutscheine bei der Rückgabe von Waren – und kein Bargeld mehr. Das gilt zumindest für in der Filiale gekaufte Kleidung. Das Vorgehen gehöre zu einer „Modernisierungsstrategie“, die in den vergangenen 18 Monaten europaweit vorangetrieben wurde, teilt auf Anfrage eine C&A-Sprecherin mit. So sollen die Onlineaktivitäten ausgeweitet werden.

Gutscheine bis zu drei Jahre einlösbar

„Die Entscheidung, Gutscheinkarten anstelle von Bargeldrückgaben anzubieten, ist ein Teil davon“, heißt es in dem Schreiben. Darüber sollen die Kunden durch Aufsteller und mithilfe von Durchsagen in den Geschäften informiert werden. Sie können die Ware weiterhin umtauschen. Zwar nicht gegen Bargeld, aber die Gutscheinkarten sind bis zu drei Jahren gültig. Online gestaltet es sich übrigens anders: Hier gibt es bei der Rücksendung auch eine Rückerstattung. Wie handhaben es die anderen Einzelhändler in der Innenstadt? Die Redaktion hat sich bei einigen von ihnen umgehört.

Das sagen die lokalen Händler

„Neue Ware mit einem regulären Preis nehmen wir zurück und zahlen Bargeld aus“, sagt René Brandenburg von Intersport und Leder Strudthoff. Zu beachten ist allerdings die Rückgabefrist. Die liegt bei 14 Tagen. „Und der Bon muss natürlich vorgezeigt werden“, erklärt Brandenburg weiter. Bei reduzierter Ware greift eine andere Regelung. „Dann können die Kunden einen Gutschein bekommen.“

Reduzierte Artikel: Tausch gegen andere Ware möglich

Ähnlich wird es auch im Schuhhaus Gerdes gehandhabt. „Grundsätzlich gibt es beim Umtausch von reduzierter Ware nur einen Gutschein“, sagt Inhaber Marc Engels. „Oder die Kunden dürfen sich ein anderes Paar aussuchen.“ Diese Vorgehensweise gelte auch für den Räumungsverkauf in der Kinderabteilung, der gerade läuft. Sie soll zugunsten einer größeren Damenabteilung geschlossen werden. „Sonst sind wir aber sehr großzügig und nehmen die reguläre Ware zurück“, so Engels.

Umtausch: „Zeitnah“ und mit Bon

Ebenfalls kulant zeigt sich Britta Mai, Inhaberin von Macy-Mode. „Kleidung, die nicht reduziert war, nehmen wir zurück und der Kunde bekommt das Geld.“ Auch auf reduzierter Ware bleiben die Käufer nicht sitzen. Stattdessen gibt es, wie bei ihren Kollegen, einen Gutschein oder aber das reduzierte Kleidungsstück darf gegen ein preisgleiches Pendant eingetauscht werden. Dazu müsse man „zeitnah“ in den Laden kommen und nicht „ewig lange“ warten. „Eigentlich finden wir immer eine Lösung“, sagt Mai. Schließlich wolle sie, dass die Kunden zufrieden sind.

14 Tage Bedenkzeit

Das wünscht sich auch Sabine Wilms, die mit ihrem Lieblingsladen ein Fachgeschäft für Frauenmode betreibt. „Innerhalb von 14 Tagen tauschen wir gerne Ware um“, sagt sie. Aber: Für die Rückgabe gibt es kein Bargeld, sondern einen Gutschein. „Eine Auszahlung ist viel zu aufwändig für unsere Buchführung.“ Sie habe mit ihrer derzeitigen Regelung positive Erfahrungen gemacht.

Das sagt der Sprecher der City-Kaufleute

„Jeder Kollege hat die Verantwortung, wie er mit dem Thema umgeht“, sagt Christian Wüstner, Sprecher der City-Kaufleute und Betreiber des Spiele-Geschäfts „Gameground“. „Ich selbst bin sehr kulant und freue mich über jeden Kunden, der etwas bei mir kaufen möchte.“ Ware, die noch original versiegelt ist, nehme er daher anstandslos zurück. Nur bei benutzten Spielen sei er nicht immer kompromissbereit: „Das muss man so sehen: Kein Kunde kauft gerne Gebrauchtware zum Neupreis.“

Für das Vorgehen eines so großen Konzerns wie C&A fehlt Wüstner allerdings das Verständnis. „Das ist eine Zwei-Klassen-Gesellschaft.“ Denn Kunden, die vor Ort einkaufen und den Einzelhandel in Delmenhorst stärken wollen, werden seiner Meinung nach „abgestraft“. Schließlich setzt der Umstand, bei einer Rückgabe eines Online-Einkaufs auch das Geld zurückzubekommen, einen größeren Anreiz. Dabei müssten die Offline-Kunden doch vielmehr belohnt werden. „Wie oft passiert es im Laden, dass man eigentlich nur etwas Bestimmtes kaufen will und dann noch andere Sachen mitnimmt? Wahrscheinlich häufiger als online“, mutmaßt Wüstner.

Ob das Verhalten von C&A dem Verkauf vor Ort schadet, bleibt abzuwarten. Legitim ist es in jedem Fall, bestätigt Ann-Kathrin Fornika von dem Oldenburger Büro der Verbraucherzentrale Niedersachsen. „Ein stationärer Handel ist per Gesetz nicht verpflichtet, die gekaufte Ware grundlos zurückzunehmen.“ Viele Shops würden ein freiwillig gewährtes „Umtauschrecht“ anbieten, hier gebe der Handel dann auch die Konditionen vor. „Da kann es sehr wohl vorkommen, dass die Ware nur gegen einen Gutschein zurückgenommen wird“, so Fornika. In der Regel sollten sich die Bedingungen dazu an der Kasse, auf der Quittung oder per Aushang im Geschäft finden lassen.

Kein Recht auf grundlosen Umtausch

Bei der gesetzlichen Gewährleistung sehe das anders aus. Vorausgesetzt die Ware weist einen Mangel auf, steht den Verbrauchern das gesetzliche Gewährleistungsrecht über 24 Monate zu. Ist die Ware mangelhaft, müssen Verkäufer im Rahmen der Gewährleistung „nacherfüllen“. Fornika erklärt: „Entweder wird das Produkt repariert oder neu geliefert.“ Käufer hätten dabei das Wahlrecht. Im Rahmen der Nacherfüllung müssen Verkäufer sämtliche Kosten für Transport, Arbeitsleistung und Materialien tragen. Führen die Nacherfüllungsversuche nicht zum Erfolg, kommen Ansprüche auf Rücktritt, Minderung, Schadensersatz und Aufwendungsersatz in Betracht. Unter www.verbraucherzentrale-niedersachsen.de/umtausch-check gibt es weitere Informationen rund um den Umtausch und die Rechte der Kunden.