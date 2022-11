Hebamme Nathalie Nelle. Foto: Caritas/Nathalie Nelle up-down up-down Ausgleich zum Hebammenmangel Caritas Delmenhorst hilft schwangeren Frauen mit Hebammensprechstunde Von Melanie Hohmann | 14.11.2022, 11:05 Uhr

Hebammen sind Expertinnen in Sachen Schwangerschaft und Geburt. Auch wenn für jede krankenversicherte Schwangere ein Anspruch auf die Begleitung durch eine Hebamme besteht, ist es aufgrund des Hebammenmangels gar nicht so leicht, eine zu finden. Die Caritas in Delmenhorst hilft.