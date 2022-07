White Coffee überzeugte am Citybeach als Acoustic Duo. FOTO: Marco Julius up-down up-down Strand auf dem Wallplatz Citybeach in Delmenhorst gewinnt an Zulauf Von Marco Julius | 03.07.2022, 16:17 Uhr

Der Citybeach, am Freitag noch verhalten gestartet, hat am Wochenende an Zulauf gewonnen. Ein erster EIndruck.