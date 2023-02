Daniel El Kathib erzählt seine Lebensgeschichte, um Jugendlichen Selbstvertrauen zu geben. Foto: Lea Borner up-down up-down Daniel El Khatib an BBS I Delmenhorst Vom Gangster zum Motivationscoach: „Du hast immer die Wahl im Leben“ Von Lea Borner | 23.02.2023, 21:04 Uhr | Update vor 4 Std.

Der Jugendcoach Daniel El Khatib hat bei seinem Besuch an den BBS I in Delmenhorst von seiner schweren Vergangenheit erzählt. Von Schulverweis, Mobbing und Gangmitgliedschaft zum erfüllten Leben – so hat er sein Leben in den Griff bekommen.