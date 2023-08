Die Nachricht verbreitet sich bereits wie das sprichwörtliche Lauffeuer. Der Comedy Club Delmenhorst kehrt zurück. Nach 49 Ausgaben war endgültig Schluss, als die Divarena 2020 schließen musste. „In den 2010er Jahren waren wir ein großer Punkt auf der Comedy-Landkarte“, sagt der Comedy-Fan Christoph Becker, prägendes Gesicht der Divarena-Zeit. Und jetzt: Das Comeback. „Hello again“, sagt Becker. Sein Herz hängt noch immer dran. An der Comedy. Und es hat ihm gefehlt, diese Abende in Delmenhorst zu veranstalten. Immer wieder gab es die Frage: Wann kehrt der Comedy Club zurück nach Delmenhorst? Und wäre eine 50. Ausgabe nicht toll? „Die 50 jetzt vollzumachen, das ist ein echter Herzenswunsch“, sagt Christoph Becker. Seine Frau Michaela habe letztlich den entscheidenden Push gegeben. „Wir machen das jetzt einfach“, habe sie gesagt.

Moderator sagt sofort zu

Nur wenige Anrufe später sei aus der Idee ein echter Plan entstanden. Markus Weise, fester Moderator des Comedy Clubs, hat gleich zugesagt. Seinen bunten Anzug dürfte er als bald aufbügeln. Viele aus dem alten Divarena-Team werden mithelfen, den Abend zu gestalten. Drei Comedians, die Becker unbedingt dabei haben wollte, sind ebenso unter Dach und Fach. Der Termin ist auch fix. Am Donnerstag, 30. November 2023, steht die Jubiläumsausgabe an, allerdings – aus logistischen Gründen – nicht in der Divarena. Aber natürlich in Delmenhorst. Den genauen Ort wird Becker erst im Laufe der kommenden Tage preisgeben, ebenso wie die Namen der auftretenden Künstler. Und ganz zuletzt will er dann auch das Geheimnis um einen Special Guest lüften, den eine besondere Geschichte mit der Divarena verbindet. „Es dürfen sich alle Comedy-Fans freuen“, verspricht Becker. Er, der in der Künstlervermarktung arbeitet und ganz Marketingprofi ist, weiß, wie man Interesse weckt.

Jetzt Rabatt sichern

Unter dem Link https://delmenhorstlacht.de/eintragen kann man sich jetzt bereits vor dem offiziellen Verkaufsstart für Tickets anmelden und sich die besten Plätze und einen Early-Bird-Rabatt sichern.

Große Resonanz und Vorfreude

In den ersten Stunden, nachdem Becker am Donnerstagabend in seinem Whatsapp-Status das Comedy-Comeback angekündigt hat, stand sein Smartphone nicht mehr still. „Wir haben schon 50 Eintragungen über den Link, es kamen so viele positive Nachrichten. Alle haben einfach Bock auf den Comedy Club“, freut er sich.