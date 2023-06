Will den Einstieg ins elektronische Lesen und Hören erleichtern: Putzfrau Ilona, gespielt von Constance Debus. Foto: Sommerhaus Events up-down up-down Elektronisches Lesen und Hören Comedy in Delmenhorst: Putzfrau Ilona entdeckt Welt der Roboter für sich Von Frederik Grabbe | 11.06.2023, 14:05 Uhr

Putzfrau Ilona stolpert über Roboter und erklärt ganz nebenbei den Weg in die Welt der digitalen Portale: In der Stadtbücherei wird am Freitag, 16. Juni, Comedy geboten. Unterschwellig geht es dabei auch um den Einstieg ins elektronische Lesen und Hören.