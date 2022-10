Die Sieben-Tage-Inzidenzen in Delmenhorst und der Region steigen stark an. Foto: Wolfgang Kumm up-down up-down Stadt meldet 111. Todesfall Corona-Fallzahlen in Delmenhorst und umzu steigen wieder sprunghaft an Von Eyke Swarovsky | 11.10.2022, 09:06 Uhr | Update vor 2 Std.

Das Robert-Koch-Institut hat am Dienstag den 111. Corona-Todesfall für die Stadt Delmenhorst gemeldet. Unterdessen steigen die Fallzahlen in der ganzen Region wieder sprunghaft an.