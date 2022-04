Die Maskenpflicht im Einzelhandel entfällt auch in Delmenhorst nach dem 2. April. Viele Geschäftsinhaber setzen aber trotzdem auf Freiwilligkeit bei ihren Kunden. FOTO: Eyke Swarovsky Nicht alle setzen auf Freiwilligkeit Wie der Delmenhorster Einzelhandel mit dem Wegfall der Maskenpflicht umgeht Von Yannik Jessen | 01.04.2022, 18:40 Uhr

Trotz der noch immer hohen Corona-Zahlen fällt in Niedersachsen am Sonntag die Maskenpflicht weg. Auch in Delmenhorster Geschäften sind sie dann keine Pflicht mehr. Das findet nicht jeder gut.