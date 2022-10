In Niedersachsen muss ein PCR-Test gemacht werden, wenn der Schnell- oder Selbsttest positiv ausfällt. Symbolfoto: imago images / Lobeca up-down up-down Infektionszahlen in Delmenhorst steigen Corona-Schnelltest positiv? Das ist jetzt zu tun! Von Sophie Wehmeyer | 13.10.2022, 13:41 Uhr

Die Corona-Fallzahlen nehmen in Delmenhorst wieder von Tag zu Tag zu. Immer mehr Schnell- und Selbsttests fallen positiv aus und dann ist man verpflichtet zu handeln. Quarantäne und eine offizielle Bestätigung der Infektion stehen an. Ein Blick in die aktuellen Regeln und Pflichten.