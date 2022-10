Ein geteilter Arbeitsplatz vornehmlich für Freiberufler und Gründer soll an der Langen Straße 128 unter dem Titel „Hyrst“ in der kommenden Woche an den Start gehen. Projektleiter Connor Hoffmann (li.) und dwfg-Chef Ralf Hots-Thomas hatten dem dk das Vorhaben bereits im Juli vorgestellt. Foto: Frederik Grabbe up-down up-down „Hyrst“ in der Innenstadt Coworking-Space in der Delmenhorster City geht nächste Woche an den Start Von Frederik Grabbe | 21.10.2022, 09:41 Uhr

Start-ups an Delmenhorst binden, mehr Lauf in die Innenstadt bringen: Das ist das Ziel des mit Landesgeldern subventionierten Coworking-Space „Hyrst“ an der Langen Straße. Dieser geht jetzt nächste Woche an den Start. Nach einiger Verzögerung.