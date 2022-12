Ohne Christian Marbach würde der Coworking-Space in der Langen Straße 128 häufig dunkel bleiben, weil außer ihm niemand dort arbeitet. Foto: Florian Mielke up-down up-down Coworking-Space in Delmenhorst Hyrst: Nutzer Christian Marbach zieht verheerende Zwischenbilanz Von Florian Mielke | 21.12.2022, 18:58 Uhr

Christian Marbach ist einer der wenigen Nutzer des Hyrst in der Delmenhorster City. Die Idee des Coworking-Spaces findet er zwar sehr gut, an der Umsetzung übt er aber deutliche Kritik. So reagiert die Stadt.