Der Dachstuhlbrand am 7. Mai an der Rudolf-Königer-Straße hätte offenbar verhindert werden können. FOTO: Nonstopnews An Rudolf-Königer-Straße Dachstuhlbrand in Delmenhorst wahrscheinlich fahrlässig ausgelöst Von Eyke Swarovsky | 11.05.2022, 13:12 Uhr

Der Dachstuhlbrand an der Rudolf-Königer-Straße am vergangenen Samstag hätte offenbar verhindert werden können. Das haben Ermittlungen am Brandort ergeben.