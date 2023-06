Vica Schöner war ihr Schränkchen für selbstgemachte Dekoartikel zu klein: Seit Mai hat sie jetzt ein Häuschen an der Straße stehen. Foto: Kim Husmann up-down up-down Kreatives Selbstgemachtes Geschenksets und Deko: Das bietet Vicas Selbstbedienungshäuschen in Delmenhorst Von Lea Borner | 22.06.2023, 17:17 Uhr

Die Bastlerin Vica Schöner präsentiert und verkauft selbstgemachte Geschenksets und Deko aller Art in ihrem Selbstbedienungshäuschen vor der Tür in Stickgras. So wurde aus ihrem Hobby eine großer, begehbarer Schrank.