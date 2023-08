„Wir haben ein breites Spektrum.“ Diese Aussage von Annette Böhnig vom hauptamtlichen Team der Evangelischen Familien-Bildungsstätte Delmenhorst/Oldenburg-Land kann fast schon als Untertreibung gewertet werden, wirft man einen Blick in das neue Programmheft der Bildungseinrichtung in kirchlicher Trägerschaft. Wie im vergangenen Zeitraum 2022/23 sind auch für das Programmjahr bis zur Sommerpause 2024 wieder rund 260 Kursangebote zusammengestellt worden. Sie schlagen einen Bogen weit hinaus über die klassischen Eltern-Kind-Kurse wie die Delfi- und Baby-Gruppen (Babys von sechs Wochen bis zwölf Monaten), den Kurs „Spielerisch bewegen“ (zehn bis 24 Monate) oder den Maxi-Club (drei bis fünf Jahre).

Vorträge zeigen Betrugsmethoden auf

Unter dem Dach der Familien-Bildungsstätte an der Schulstraße 14 in Delmenhorst, aber auch an zahlreichen weiteren Veranstaltungsorten in der Stadt und im Landkreis Oldenburg geht es vielmehr auch um viele andere Lebensbereiche und Themen, die Erwachsene unterschiedlichen Alters ansprechen. Für Senioren insbesondere relevant sind Vorträge, die über die Betrugsmethoden an Haustür, Telefon oder im Internet aufklären (7. November und 12. Juni 2024), über die Sicherheit im Straßenverkehr informieren (15. November) oder über Patientenverfügung (23. November, 13. Februar) und Vorsorgevollmacht (14. November, 8. Februar).

Wie werden wir in der Zukunft heizen?

Ein „brandheißes Thema“, so die pädagogische Mitarbeiterin Anke Grade, ist neu im Programm: Wie werden wir in der Zukunft heizen? Innungs-Obermeister Uwe Kliemisch will zu dieser aktuell die Gemüter erhitzenden Frage am 19. September Klarheit in den Informationsdschungel bringen und einige Unsicherheiten auflösen. „Biete zu großes Haus gegen kleine Wohnung!“ - mit diesem Untertitel wird ein Problem, mit dem immer mehr ältere Menschen irgendwann konfrontiert werden, auf den Punkt gebracht. Am 28. September stellt Reiner Fulst vom Bauverein Delmenhorst in seinem Vortrag praktische Beispiele und Tipps rund um das Wohnen im Alter vor.

Gesundheit und Ernährung bildet wieder großen Schwerpunkt

Gesundheit und Ernährung bilden auch 2023/24 wieder einen kräftigen Schwerpunkt im Kursangebot der Evangelischen Familien-Bildungsstätte. Unter anderem sticht dabei die neue Themenreihe „Fit bleiben“ heraus. Unter der Leitung des Delmenhorster Hausarztes Calin Pirvu lernen die Teilnehmer an drei Abenden mit vielen Beispielen und kleinen Übungen den Umgang mit empfindlichen Beeinträchtigungen des Wohlbefindens: Schmerz (12. September), Schlafstörung (10. Oktober) und Stress (14. November). Wie gesunde Ernährung das Krebsrisiko beeinflusst, erfahren Teilnehmer in einem Vortrag am 21. November und 5. März. Weitere Theman sind unter anderem „Gesund und günstig Kochen im Alltag“, „Die vier Säulen der Gesundheit“ und „Vitamin D - Ein Schlüssel zur Gesundheit?“.

Fitter Rücken und Reize für den Gaumen

Im Bereich Entspannung und Bewegung gibt es zahlreiche Yoga- und Gymnastikangebote. Neu ist das acht Vormittage umfassende Kurskonzept „Rückenfit durch Kräftigung“ in Kooperation mit der AOK. Diese Kurse können mit der Krankenkasse abgerechnet werden. Die eigene Küche in der Familien-Bildungsstätte ermöglicht es, in netter Atmosphäre die verschiedensten kulinarischen Genüsse auszuprobieren, von Tapas bis zur nordafrikanischen Küche. Speziell für Männer ist auch diesmal der Kurs gedacht, der an sechs Abenden den Fortschritt „Vom Spiegelei zum 3-Gänge-Menü“ verspricht.

Onlinevorträge erklären, wie Kinder ticken

Als gut nachgefragt hat sich laut der Leiterin der Einrichtung, Christine Peters, das im Zuge der Corona-Pandemie mit den anderen Familien-Bildungsstätten in Niedersachsen aufgebaute, kostenfreie Onlineangebot erwiesen: „Teilweise haben wir bis zu 100 Anmeldungen.“ Einige der Themen im neuen Programm, die sich um die Kindererziehung drehen: Wie Kinder ticken - ein Einblick in die Welt der Kinder (6. Januar), Wie können wir das Selbst(wert)gefühl unserer Kinder stärken? (8. April) und Klassische Erziehungsfallen - wie kommen wir da wieder raus? (10. Juni).