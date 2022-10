Heiko Moorschlatt vom gleichnamigen Kartoffelhof aus Hengsterholz kommt mit seinen selbst angebauten Kuriositäten in Lila und Rosa zur „tollen Knolle“. Foto: Sophie Wehmeyer up-down up-down „Tolle Knolle“ in der Innenstadt Das wird auf dem 29. Delmenhorster Kartoffelfest geboten Von Sophie Wehmeyer | 06.10.2022, 19:15 Uhr

Am Sonntag findet in der Innenstadt von Delmenhorst zum 29. Mal das Kartoffelfest statt. Rund 50.000 Besucher erwartet die dwfg auch in diesem Jahr.