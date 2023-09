Wer an der Bremer Straße in Delmenhorst Höhe der Hausnummer 12 sein Auto abstellt, muss sich einen Parkschein lösen. Das ist gleich an zwei großen Tafeln über den beiden Parkautomaten im direkten Umkreis klar ersichtlich. Dieser simplen Aufforderung nachzukommen, ist derzeit aber nicht möglich – beide Automaten sind außer Betrieb. Was nun?

Wie der Fachbereich Planen, Bauen, Umweltschutz, Landwirtschaft und Verkehr, ist das Parken in diesem Bereich in so einem Fall auch ohne Parkticket erlaubt. Allerdings sollten Autofahrer unbedingt bedenken, eine Parkscheibe mit entsprechender Ankunftszeit unter die Windschutzscheibe zu legen. „So ist es auch auf dem Tarifschild des Automaten abgedruckt“, heißt es aus dem Fachbereich.

Höchstparkdauer muss beachtet werden

Zu beachten ist dabei jedoch auch, die zulässige Höchstparkdauer an dem jeweiligen Standort einzuhalten. In dem Bereich an der Bremer Straße darf man grundsätzlich nicht länger als eine Stunde parken. Wer diese Zeit überschreitet, muss auch bei einem defekten Automaten mit einem Bußgeld rechnen.

Die Probleme mit den ältesten Automaten der Stadt

Bei den genannten Parkautomaten handelt es sich nach Angaben des Fachbereichs für Verkehr um die ältesten im ganzen Stadtgebiet. Da hier neben den elektronischen Komponenten auch viele mechanische Teile verbaut sind, komme es zum Ende der Lebensdauer solcher Automaten häufiger zu Ausfällen.

Noch 2023 sollen neue Geräte aufgestellt werden

Weil eine Fehlermeldung im Gegensatz zu Neugeräten nicht automatisch per Mail übertragen wird, ist der Fachdienst der Stadt auf die manuelle Kontrolle durch Mitarbeiter oder Hinweise durch die Parkraumüberwachung oder aus der Bevölkerung angewiesen, um die Störung schnellstmöglich zu beheben. Lange wird das bei den beiden Problemfällen an der Bremer Straße aber nicht mehr nötig sein. Es stehen Haushaltsmittel bereit, die Vergabe soll in Kürze eingeleitet werden. Ein Ersatz für die alten Parkscheinautomaten ist noch in diesem Jahr geplant.