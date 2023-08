Neuer Impuls für das Delmenhorster Nachtleben: Selahattin Coskun, den seine Freunde Ali nennen, und Yvonne Rugen wollen gemeinsam einen neuen Treffpunkt etablieren. Am Freitag, 1. September, eröffnen sie an der Wittekindstraße 6 das Deja-Vu. Drinks and more, eine Bar mit Tanzfläche: das Paar freut sich auf den Start, der am ersten Tag von 19 bis 21 Uhr mit geladenen Gästen und ab 21 Uhr dann mit allen gefeiert werden soll, die Lust haben, auszugehen.

DJ-Pult und Tanzfläche

50 Sitzplätze, rund 160 Quadratmeter Raum, eine große Tanzfläche samt DJ-Pult: Der Laden, in dem früher einmal das Hacienda beheimatet war, ist in den vergangenen Wochen modernisiert und herausgeputzt worden. Der Sanitärbereich kommt neu und freundlich daher, der Fußboden ist neu, die Beleuchtung ebenso. „Wir haben viel in unseren Traum investiert“, sagt Selahattin Coskun, der einst eine Pizzeria am Moorweg betrieben hat. Für seine Freundin Yvonne, bislang im Einzelhandel unterwegs, erfüllt sich mit dem Gang in die Selbstständigkeit ein Traum.

Heißen bald Gäste willkommen (v.re.): Selahattin Coskun, Yvonne Rugen, Gülay Arslan und Khyber Rahmani. Foto: Marco Julius Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

In Delmenhorst etwas bieten

Die Idee kam auf, weil sie der Meinung sind, dass in Delmenhorst zu wenig geboten wird. „Wir wollen einen Ort schaffen, an dem man in guter Atmosphäre seinen Abend verbringen kann. Bei uns soll man sich willkommen und sicher fühlen“, sagt Coskun. An den Wochenenden wird es Security geben. Mit regelmäßigen Motto-Partys hofft man, das Publikum locken zu können. Auch Geburtstage oder Weihnachtsfeiern können in der Woche in der Bar ausgerichtet werden. Im kommenden Jahr soll auch die Fußball-EM über einen großen Bildschirm zu sehen sein.

Probesitzen vorm neuen DJ-Pult (v.re.): Khyber Rahman, Selahattin Coskun, Yvonne Rugen und Gülay Arslan. Foto: Marco Julius Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Sechs Tage die Woche geeöffnet

Sechs Tage die Woche ist das Deja-Vu geöffnet, nur montags gönnt sich das Team einen Ruhetag. Dienstags bis donnerstags öffnen sich die Türen von 16 bis 2 Uhr, von Freitag bis Sonntag dann von 19 bis etwa 6 Uhr. Ein Team, das hinter dem Tresen steht, ist bereits gefunden, das Betreiber-Paar wird aber selbst auch täglich anzutreffen sein. „Wir haben viel Geld in die Hand genommen und hoffen, dass sich das auszahlt. Wir haben große Lust darauf, in Delmenhorst etwas auf die Beine zu stellen“, sagt Coskun, der sich noch gut an die Hochzeit der Diskotheken in Delmenhorst erinnert. Lange her. Zum Feiern also nach Bremen? Das soll aus seiner Sicht aber bald vorbei sein.