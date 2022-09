Die Delbus will in die Zukunft investieren. Dabei steht der Klimaschutz im Fokus. Foto: Thomas Breuer up-down up-down Für E- und Wasserstoffbusflotte Delbus plant in Delmenhorst Millionen-Investition in neuen Betriebshof Von Marco Julius | 22.09.2022, 16:15 Uhr

Die Delbus arbeitet in Delmenhorst an der Umrüstung der gesamten Busflotte. Für Elektro- und Wasserstoffbusse muss aber ein neuer Betriebshof her. Die Politik macht den Weg frei.